Kaynak: aavideo
Aydın'da darbedilen kadın evinde ölü bulundu, boşanma aşamasındaki eşi aranıyor
kadın evinde ölü bulundu, boşanma aşamasındaki eşi aranıyor AYDIN (AA) - Aydın’da vücudunda darp izleri bulunan kadın evinde ölü bulundu. Cuma Mahallesi 202 Sokak'ta oturan N.T'den (50) haber alamayan yakınları durumu polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan incelemede vücudunda darp izleri bulunan N.T’nin hayatını kaybettiği belirlendi. N.T'nin komşularının polise verdiği ifadede, evden çıkan son kişinin ölen kadının boşanma aşamasındaki kocası M.T (52) olduğunu söyledikleri öğrenildi. Polis, olaya ilişkin M.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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08 Haziran 2023