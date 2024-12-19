AYDIN (AA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
R.D'nin kullandığı 01 AZK 278 plakalı hafif ticari araç, 2 Aralık Pazartesi günü İstiklal Mahallesi Hulusi Alpan Caddesi'nde, Emirhan Atay idaresindeki 09 AOL 101 plakalı motosikletle çarpıştı.
Savrulan aracın park halindeki motosiklet ve minibüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Emirhan Atay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Atay, müdahalelere rağmen 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: aa