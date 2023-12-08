Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin, olası taşkın ve sellerin önüne geçmek için çalışmalar yürüttüğü Cenup Kanalı’ndaki dere ıslah çalışmalarında sona gelindi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, kış aylarında yağmurların artması ile birlikte yaşanabilecek taşkın ve sellerin önüne geçmek için dere yataklarındaki ıslah çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Samanlı Mahallesi’nde uzun yıllardır devam eden, zaman zaman maddi hasara neden olan Cenup Kanalı’ndaki taşkın problemine kalıcı olarak çözüm üretmek için başlatılan Cenup Kanalı Dere Islahı Projesi tamamlandı. 2 bin 500 metrelik bir hatta gerçekleştirilen ıslah çalışması ile taşkın sorununa kalıcı çözüm ürettiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Cenup Kanalı'ndaki dere yatağını 38 metreye kadar genişleterek, etrafını kademeli taş duvarlarla çevreledik ve kenarlarını yol olarak düzenliyoruz. Çalışmalarımızı nerede ise tamamladık, şu an son rötuşları yapıyoruz. Ani yağışlarla taşkın riski artan dere yatağında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu riskin önüne geçerken aynı zamanda zararlı atıkların dereye karışmasını da engelleyeceğiz” dedi.

17 BİN METREKARELİK PARK

Yıldırım’ın simgelerinden olan Deliçay’da da dere ıslah çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Demetevler ve Şirinevler Mahallelerimiz arasındaki bin 100 metrelik kısımda dere ıslahı gerçekleştiriyoruz. Projemiz ile dere yatağını güvenli hale getirmekle kalmayıp bölgeye 17 bin metrekarelik bir park kazandıracağız. Parkımızın bünyesinde; 2 bin 700 metrekare bisiklet ve yürüyüş yolu, 40 bank ve 15 piknik masası, 4 oyun alanı, 2 fitness alet grubu bulunacak. Böylece hem taşkın sorununu ortadan kaldıracağız hem de bölgemize değer katacak bir yatırımı ilçemize kazandırmış olacağız. Yine Büyükşehir Belediyemiz marifetiyle Balıklıdere ve Gökdere’de ıslah çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.