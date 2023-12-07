Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilkini 2021 yılında düzenlendiği Üreten Kadınlar Buluşması, bu yıl “Cumhuriyet’in 100.Yılında Güçlü ve Öncü Kadınlar” temasıyla 15-17 Aralık tarihleri arasında Merinos AKKM Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Yıllardır BUSMEK vasıtasıyla kadınları nitelikli işgücü haline getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, üretim sürecindeki kadınların desteklenmesi yolundaki projelerini hız kesmeden sürdürüyor.

Bugüne kadar 17 ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatif ve derneklerini ziyaret edip, yer tahsisinden üretim malzemelerinin teminine, masa, sandalye ve çevre düzeni ihtiyaçlarının giderilmesinden salça makinesi, kurutma makinesi, derin dondurucu gibi ekipmanların alınmasına kadar her alanda destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ilkini 2021 yılında düzenlendiği Üreten Kadınlar Buluşması’nın ikincisini düzenliyor. Üreten kadın kooperatif ve derneklerinin ürünlerini daha geniş kitlelere duyurması ve kadınların üretim yoluyla aile ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi amacıyla düzenlenen 2. Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’nın teması “Cumhuriyet’in 100.Yılında Güçlü ve Öncü Kadınlar” olarak belirlendi.

Bursa’da aktif olarak faaliyet gösteren 90 kadın kooperatif ve derneğin katılacağı buluşmada, Merinos AKKM’de açılacak stantlarda, kadınların el emeği göz nuruyla hazırladıkları ürünler satışa sunulacak. Trendyol başta olmak üzere dijital pazarlama platformlarının yöneticileri, e-ticaret, ürün sununu, satış ve iş geliştirme temalı söyleşilerle üreten kadınlara yeni ufuklar açacak. Söyleşi, atölye ve sahne gösterileriyle renklenecek etkinlikte şarkıcı Alişan da Bursalılarla buluşacak. Etkinliğin açılış töreni, 15 Aralık Cuma günü saat 14.00’da yapılacak.