Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ’da gençlerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - AK Parti Osmangazi Gençlik Kolları Yöneticileri ve mahalle temsilcileri ileSarıalanTaşkonak Tesisleri’nde bir araya gelen Başkan Dündar, Bursa ve ülke gündemi üzerine sohbet ettiği gençlerle hayata dair tecrübelerini paylaştı.



Gençlerle samimi bir ortamda geçen toplantıda sohbet eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizim partimiz ideoloji partisi değil, hizmet partisidir.Toplumun tüm kesimlerini hedef alan, bu kesimlerin hepsine hizmet götürmek isteyen bir partiyiz. İçimizde her düşünceye sahip insanlarvar. Biz herkesi bir araya getirerek tüm topluma hizmeti görev edinmişve bu hizmetlerin karşılığı oy alan partiyiz” dedi.

Türkiye’nin en büyük sermayesinin gençler olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Avrupa’nın geleceği hep kriz olacak. Çünkü geleceğe dair umutları, projeleri yok. Bizim ülkemizde gelecek var, geleceğin Türkiye’si daha güçlü olacak. Bunu sizler başaracaksınız. Bu yüzden hep birlikte çok çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Uludağ’da Başkan Dündar’la sohbet eden gençler, çeşitli aktiviteler yaparak keyifli bir gün geçirdi.