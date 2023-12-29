Ulaştırma ve Altyapı’dan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, özellikle kış mevsiminde etkili olan yoğun sis ve buzlanmanın beraberinde getirdiği risklere dikkat çekerken, 10 kişinin hayatını kaybettiği kazada ihmal olup olmadığını Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sordu.ANKARA (İGFA) - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Tekeler mevkisinde meydana gelen trafik kazası, otoyollarda can ve mal güvenliği için alınan ve alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getirildi.

“HANGİ ÖNLEMLER ALINIYOR, KİM DENETLİYOR?”

Otoyollarda alınan önlemleri ve kazada ihmal olup olmadığını Bakan Uraloğlu'na soran CHP'li Karasu, "Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya Tekeler mevkisinde dün 04.30 sıralarında, yoğun siste bir yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı. Arkadan gelen 2 otobüs, 1 otomobil ve 2 TIR daha art arda kazaya karıştı. 7 araç birbirine girerken, otoyol adeta savaş alanına döndü. Kazada 10 kişi öldü, 61 kişi ise yaralandı. Verilere göre bu yılın ilk 11 ayında Türkiye genelinde toplam 46 bin 733 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 250 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, 27 bin 492 kişi ise yaralandı" diyerek özellikle yoğun sis ve buzlanmanın yaşandığı kış aylarında kaza riskinin arttığına dikkat çekti.

Karasu, bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kadar ilgili diğer kurumlara da önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlattı.

Bu konuda hazırladığı önergesini Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle Meclis’e de veren Karasu, Bakan’dan şu sorularına yanıt verilmesini istedi:

• Özelde Kuzey Marmara Otoyolu gösterilmek üzere ülkemizdeki otoyolları kullanan kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla ne tür önlemler alınmaktadır? Önlemler içerisinde, otoyolda Akıllı Ulaşım Sistemleri teknolojisi kullanımı bulunmakta mıdır?Bulunuyor ise bu sistemlerin bakım ve onarımlarına ilişkin denetimler kim ya da kimler tarafından, hangi sıklıkla yapılmaktadır? Son denetim sonuçları nelerdir?

• Kuzey Marmara Otoyolu’nda kış koşulları ve sürüş emniyetiyle ilgili olarak otoyol kullanıcılarına yönelik en son ne zaman bilgilendirme yapılmıştır? Bilgilendirme içeriği nedir ve kim ya da kimler tarafından yapılmıştır?

• Otoyolda görüntüleme ve ana kontrol merkezi adı altında bir merkez bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise bu merkezin görevleri nelerdir? Kazanın olduğu saatte söz konusu merkezde kaç kişi görev yapmaktadır?

• Kuzey Marmara Otoyolu’nda sis sensörleri var mıdır? Var ise bu sensörlerin bakım, onarım ve değişimleri en son ne zaman yapılmıştır?

• Akıllı ulaşım sistemleri dışında, bakanlığınızın otoyollarda can ve mal güvenliği için aldığı önlemler ve bu konudaki yaptığı çalışmalar nelerdir? Bakanlığınızın otoyollarda yol güvenliği ve standartlarını yükseltmek için yaptığı çalışmalar, yatırımlar ve yürüttüğü projeler nelerdir?

• Kış şartları ve sürüş emniyeti konusunda Kuzey Marmara Otoyolu’nda yapılan en son bakım hangi tarihte yapılmıştır? Belirtilen trafik kazasında otoyolun bakım ve denetimine ilişkin herhangi bir ihmal tespit edilmiş midir?

• Kış mevsiminde, yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu dikkate alındığında Kuzey Marmara Otoyolu’nda bu konuda alınan önlemler nelerdir?

• Otoyollarda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için sürücü denetimleri hangi sıklıkla yapılmaktadır? Özelde Kuzey Marmara Otoyolu gösterilmek üzere son bir yılda gerçekleştirilen denetim sayısı kaçtır ve sonuçları nelerdir?”

“BU YOLDA RİSK YOK MU?”

Öte yandan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’nun, bakanlığın bütçe görüşmeleri sırasında “Kuzey Marmara Otoyolu’nu Filyos Tüneli’yle Sarıyer’e bağlayacağız ve olası bir afet durumunda burası kaçış noktası olacak” şeklindeki açıklamasını da hatırlatan Karasu, “Bu açıklamanız doğrultusunda bu konuda bakanlığınızın yaptığı, yapacağı çalışmalar nelerdir? Özellikle kış mevsiminin yarattığı olumsuz koşullar ve olası bir kaza anında trafiğin uzun süre kapalı kalması da dikkate alındığında, söz konusu uygulama vatandaşların can ve mal güvenliği açısından bir risk taşımamakta mıdır?” sorusuna da yanıt verilmesini talep etti. Karasu, önergesinde ayrıca Sayıştay’ın son Karayolları Genel Müdürlüğü raporundaki bulgulara dikkat çekerek, “Sayıştay 2022 yılında yol yapımlarına yaklaşık 72 milyar TL, KÖİ garanti ödemelerine ise 36 milyar TL harcadığının tespiti yapmıştır. Söz konusu harcamaların yatırımlara göre dağılımı nedir?” diyerek dağılımın açıklanmasını talep etti.