İSTANBUL (AA) - Fiberli, geçen yıl gösterdiği ihracat performansı sayesinde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından "ihracatın Yıldızı" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiberli, 2022 yılında başladığı kurumsal değişim ve dönüşüm yolculuğunda büyüme hedefleriyle birlikte aydınlatma sektörünü de büyütmek için çalışıyor.

Yurt içinde geliştirdiği ticari ağının yanında 2023 yılında Turquality programına dahil olarak ihracatta hedefleri büyüten şirket, BAİB'in belirlediği 2022'de bölgenin en çok ihracat yapan markaları listesinde yer aldı.

Her yıl BAİB’nin sektöründe ve bölgesel olarak ihracat şampiyonlarını açıkladığı Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan listede Fiberli, sektöründe en çok ihracat yapan ikinci marka oldu.

- "Daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiberli Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk, "Bölgemizde ihracat şampiyonu olarak ödül almak çok kıymetli. Fakat daha da iyisini yapacağımıza inanarak, ülkemizde sadece 377 markanın kabul gördüğü Turquality programına dahil olduk. Böylece önümüzdeki yıllarda hedef pazarlarımızdaki ihracatımızı artırırken, ülkemize olan katkımızı da aynı ölçüde artırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Fiberli, Orta Doğu'da 2024 yılı için proje iş ortaklarıyla bir çok büyük projeye imza atmayı planlıyor. Avrupa'da çok sayıda projesi de devam eden şirket, dünyanın en saygın mimari topluluklarından olan International Association of Lighting Designers (IALD) topluluğuna üye olmasıyla dikkati çekiyor.

