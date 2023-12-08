GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Nef'in destekleriyle Ekonomi Gazetesi'nin düzenlediği "Nef Yatırım Sohbetleri" gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay'ın katıldığı "2024 yılında dünya ve Türkiye ekonomisini neler bekliyor?", Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un yer aldığı "Gayrimenkul sektöründe dönüşüm ve yeni trendler" ile Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve danışmanı ve yazar Ali Ağaoğlu'nun bulunduğu "Şans sohbetleri: Piyasalarda gelişmeler ve beklentiler" oturumları yapıldı.

Oturumlarda katılımcılar, konuşmacıların sorularını yanıtladı.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, gazetecilere, farklı kentlerde program düzenlediklerini söyledi.

İş dünyasını güncel, makro verilerle ve gelişmelerle bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Timur, "Bu da uzun vadede ülkemiz için iyi olacak, kısa vadede zorlukları var. Bu anlamda kentlerde, sanayicilerle, iş insanlarıyla toplantılar organize ediyoruz. İnşallah faydalı olacaktır ve insanlar da genellikle faydalarını görüyor." dedi.

Gayrimenkulde talebin, barınma kaynaklı olduğu için organik olduğunu ancak arzın azaldığını belirten Timur, fiyatlar yukarı gittiği için mevcut talebin fiyatla buluşamadığını aktardı.

Timur, şöyle devam etti:

"O anlamda yatırımlarını yine gayrimenkul değerlendirmek isteyen insanlar, daha ulaşabilir fiyatlara arsa yatırımlarını tercih ediyorlar. Türkiye'de de böyle bir gelişim var. Arsa toplam gayrimenkul satışının yüzde 60'ı olmuş. Bu sene aşağı-yukarı 1 milyon 200 bin konut satışıyla tamamlanacak ve 1 milyon 400 bin seviyelerinde ise arsa satışı olacak. O yüzden toplumdan, ulaşabilir seviyede olduğu için böyle bir arsaya talep var. Biz de Nef olarak 2 sene önce öngörerek enflasyon ortamında Nef Arsa'yı oluşturduk. Şu an yurt içinde yapıyoruz, yurt dışında da Nef Arsa'yı yapacağız.



Başta Türkiye olmak üzere 6 ülkede Nef Konut olarak yatırımlar yapıyoruz. Ama markalı arsayı ülkemizde geliştiren firma olduk ve çok da güzel bir ilgi var. İnsanların da yatırım anlamında tercih edecekleri, enflasyondan koruma olarak bir yatırıma vesile olduk. Bunun daha sistemli daha denetlenebilir olması gerekiyor. İnşallah denetleme ve sistem konusunda gelişim kat edecek sektör, tüketiciler içinde daha güvenilir olacak."