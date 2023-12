İzmir'de Karabağlar Belediyesi ve Karabağlar Kent Konseyi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Seçilmiş Kadınlar Kahvaltısı'nın 8.'si, Karabağlar Belediyesi Kibar Hizmet Kompleksi'nde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) -Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 89. yılı nedeniyle düzenlenen buluşmaya, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, bürokratlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kavacık Kadın Üretim Kooperatif Başkanı Nurten Özkan'ın aralarında olduğu çok sayıda kadın katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, “89 yıl önceki koşullarda kadınlara bu hakkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları kadar dünyada saygı duruşunu hak eden yoktur. Umarım kadınlarımız toplumsal yaşamda ve özellikle siyasette daha fazla yer alır” dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir onur ve coşkuyla kutladığımızı hatırlatarak, Ulusal Kurtuluş Savaşı Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferden sonra toplumsal yaşama verdiği öneme dikkat çekti. Atatürk'ün hayal ettiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma mücadelemizin devam ettiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Mustafa Kemal Atatürk, dünyadaki çok az liderde bulunan uzak görüşlülük sayesinde, savaş kazanıldıktan sonra kadınları toplumsal yaşamın her alanına çekmeye çalışmıştır. Bununla ilgili birçok düzenleme yapıldığı gibi, Önderimiz gittiği her sosyal etkinlikte kadınları hak ettiği yerde tutmaya özen göstermiştir. Bu bizim için övünç kaynağıdır. Biz de toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızın her alanda, en az bu oranda temsil edilmeleri gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin açtığı semt merkezleriyle kadınları toplumsal yaşama katmaya gayret ettiğini belirterek, “Görüyoruz ki en çok kadınlarımız bu merkezleri sahipleniyor. Hem kendilerini geliştiriyorlar, hem de bulundukları ortama katkı sağlıyorlar. Bu merkezleri ilçemizin 58 mahallesine de yaymak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.