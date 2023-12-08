Kasten yaralama ve kasten öldürme suçundan aranan şahıs Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yakalandıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık 2023 tarihinde Keşan'da meydana gelen kasten yaralama olayının faili olarak aranan M.K. isimli şahsı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yakaladı.

Şahsın yapılan sorgusunda, 3 Aralık 2023 tarihinde Keşan ilçesinde bir şahsı kasten yaraladığı ve bu olaydan dolayı Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şahıs, kasten yaralama dosyasından 5 Aralık 2023 tarihinde sevk edildiği makamlarca 14 yıl hapis cezası verilmiş olup tutuklanarak Edirne Cezaevine sevk edildi.

M.K. isimli şahsın, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kasten öldürme suçundan da yakalama kararı olduğu öğrenildi.