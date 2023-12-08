Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü ve kentsel dönüşümde ödül alan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2’nci etabı kapsamında 618 adet konutun temel atma töreninin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla gerçekleşeceğini duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de konforlu ve huzurlu yaşam alanları sunacak kentsel dönüşüm projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Dairesi (TOKİ) iş birliğiyle tamamlanan 1’inci etap Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 572 adet konutun anahtar teslimleri tamamlanmıştı. Bu doğrultuda hak sahipleri yeni konutlarına yerleştirilirken Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 2’nci etap için de müjdeli haberi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç verdi.

Başkan Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2’nci etap kapsamında 618 adet konut için temel atma töreni düzenleneceğini duyurdu. Büyükkılıç, güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici ve afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması olan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci etabının da hayata geçirileceğini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile gerçekleşen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde Büyükşehir’in, Oruç Reis Projesi ile “En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye” ödülünü aldığını hatırlatan Büyükkılıç, ikinci etabın temelinin 9 Aralık Cumartesi günü atılacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, yarın saat 12.00’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2’nci etap kapsamında 618 adet konutun temel atma töreni düzenleneceğini belirtti.