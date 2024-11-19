MUĞLA (İGFA) - Halkın yoğun ilgi gösterdiği şenliğe, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Kamil Gül, Milas Ziraat Odası Başkanı Kahraman Akar ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, şenlik boyunca yerel üreticilerin ve katılımcı firmaların standlarını gezerek, ürünler hakkında bilgi aldılar.

Milas Atapark’ta iki gün planlanan şenlik, halkın yoğun talebi üzerine 2 gün daha uzatılarak, bugün sona erdi.

Milas 10. Zeytin Hasat Şenliğinde moderatörlüğünüAnadolu Aşçılar Federasyonu (ANFED) Başkanı Şef Tamer Özkan’ın yaptığı söyleşilerde; Şef HazerAmani, Doğa Çiftçi, Maria Ekmekçioğlu ve Şef Timur Kocabıçak’nun katıldığı söyleşi ve sunumlarda, Milas coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı ve yerel kalkınmadaki önemi konuşularak Şef Mehmet Yalçınkaya; Milas yöresine özel Memecik zeytininin bölge ve Avrupa’daki önemine dikkat çekti.

Şenliğin en renkli anlarından birisi de Milas Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı bölümü ve Milaslı lise öğrencilerinden oluşan 27 mankenin sunduğu “Gelenekten Geleceğe” adlı defile oldu.

Milaslı Giyim Teknolojisi Öğretmeni Nadiye Uslu’nun; Milas’ın dünyaca ünlü halı desenleriyle tasarlayıp diktiği abiye kıyafetler, yine Uslu’nun kreatörlüğünde halkın beğenisine sunuldu. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören defile, yağmurlu havada dakikalarca alkışlandı. Ve sanki önümüzdeki yıllarda moda dünyasına yön verecek olmanın işaretini verdi.