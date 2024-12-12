Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İZAN Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat Anonim Şirketi tarafından yapımı devam eden Yaşam Evi 2025 yılında hizmet vermeye başlayacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, İZAN Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat Anonim Şirketi tarafındanMenteşe Karabağlar’da"Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasan Özcan Yaşam Evi" adıyla 4 bin 500 metrekarelik bir alanda yaşam evi yapımı devam ediyor.

Yaşam Evi’nin yüzde 60’ı tamamlandı ve tesisin 2025 yılında tam kapasiteyle hizmet vermesi planlanıyor. Toplam 101 kişiye hizmet sunması hedeflenen yaşam evi, Muğla'da bakıma ihtiyaç duyan yaşlı vatandaşlar için önemli bir merkez olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı ve Kontrol İşleri Şube Müdürü Salih Yıldız inşaatı devam eden Yaşam Evi’nin mülkiyeti belediyeye ait arazide 4 bin 500 metrekare inşaat alanına yapıldığını ve 50 oda 101 kişi olarak planlandığını söyledi. Büyükşehir ve İzan Otelcilik Anonim Şirketi arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen projenin 2025 yılında tamamlanacağını belirtti.

BAŞKAN ARAS: “MUĞLA’DA YAŞAM EVLERİ VE 100 YAŞ EVLERİ’Nİ ARTIRACAĞIZ

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşam evine dair açıklamasında, kente değer katacak bu tür tesislerin önemine vurgu yaptı.

“Kadınlar ve çocuklarımız için şehrimizi yaşanabilir kılarken, yaş almış ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yanındayız,” diyen Başkan Aras, yaşlı bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını teşvik etmek adına çalıştıklarını belirtti.

Başkan Aras ayrıca, Menteşe ve Fethiye’de faaliyete geçirilen 100 Yaş Evleri ile Muğla genelinde yaşlılara yönelik sosyal merkezlerin sayısını artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.