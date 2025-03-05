MUĞLA (AA) - Muğla'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kaçak 2 bin 676 puro, 1478 paket sigara sarma kağıdı, 120 paket sigara, 34 şişe bandrolsüz alkol, 34 tabanca fişeği, 30 elektronik sigara ve 20 elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, 6 kişiye de Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA