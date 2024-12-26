Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri buz paten pisti ile Menteşe Kent Meydanı’nı yılbaşı festivaline hazırlıyor. Buz paten pisti, yılbaşı marketleri ve çeşitli süslemelerin yer alacağı Menteşe Kent Meydanı yılbaşında vatandaşların hizmetine sunulacak.MUĞLA (İGFA) - Yılbaşı için kurulacak buz paten pisti aynı anda 70 kişiye kayma imkânı sunacak. Paten pistini ziyaret eden vatandaşlar, alanda bulunan hazırlanma bölümünden paten, dizlik, kask ve dirseklik gibi ekipmanları kiralayabilecek. Ayrıca, buz paten pistinin çevresinde kurulacak yılbaşı marketlerinde şeker, çikolata ve yılbaşına özel ürünler satışa sunulacak.

Gündoğdu: “Buz Paten Pistimiz Yarıyıl Tatilinin Sonuna Kadar Hizmet Verecek”

Menteşe Kent Meydanı’na yapılan buz paten pisti, yılbaşı marketleri ve süslemeler hakkında açıklamalar yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Kültür Sanat A.Ş. (MKS) Genel Müdürü İlker Ozan Gündoğdu, “ Menteşe Kent Meydanı’na yılbaşı festivali için buz paten pisti kuruyoruz. Buz pistimiz aynı anda 70 kişiyi ağırlayabilecek. Buz pistimiz Türkiye’de gerçek buz üreterek taşınabilen nadir bir pist olma özelliği taşıyor.Piste gelen vatandaşlar hazırlık alanımızda koruyucu ekipmanlara ve patenlere ulaşabilecek. Pistimiz yeni yıl için hazırlanmaya başladı. Buz pisti alanımız yarıyıl tatilinin sonuna kadar vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Etrafında yılbaşı marketlerinin yer alacağı bu yere çocuklar için eğlence alanları ve etkinlik odaları kuracağız. Hayalimiz burada gençlerimizin, çocuklarımızın, ailelerimizin keyifli vakit geçirmeleri ve hatıralar biriktirmeleri. Bizlere bu imkânları sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.