İSTANBUL (AA) - Puffy tarafından uzun süren AR-GE çalışmaları sonucu en yeni teknoloji kullanılarak üretilen Techno Therm yatak, cep telefonuyla ısı ayarı yapma imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yataktan bazaya, yastıktan yorgana ve pikeye kadar tüm iyi uyku ihtiyaçlarını tek bir noktada müşterileri ile buluşturan Puffy, uykuda yeniliğin öncüsü olmaya devam ediyor.

Kullanıcılarını iyi uykuyla buluşturmak için çalışmalarını sürdüren olan Puffy, "siz uyurken yatağınız size uysun, ister sıcak ister soğuk olsun" mottosuyla ürettiği inovatif yatağı Techno Therm'i kullanıcılarla buluşturdu.

Puffy tarafından uzun süren AR-GE çalışmaları sonucu en yeni teknoloji kullanılarak üretilen Techno Therm yatak, soğuk havalarda uzaktan cep telefonuyla ısı ayarı yapılmasının yanı sıra sıcak havalarda da özel kumaşı sayesinde yatağı serinletmeye olanak sağlıyor.

Şirketin üretim tesislerinde, AR-GE mühendisleri tarafından ileri Alman teknolojileri kullanılarak geliştirilen, dünyanın "ilk ve tek" ısıtıcılı yüzey teknolojisine sahip Techno Therm yatak, en soğuk havalarda bile tek tuşla ısıtma imkanı sunuyor.

Techno Therm yatak, akıllı uygulamasında bulunan zaman ayarı özelliğiyle 60 dakikaya kadar istenilen süre boyunca ısıtılabiliyor. Yatağın istenilen sıcaklığa gelmesi için cep telefonlarından uygulamaya girmek ve istenilen sıcaklığı ayarlamak yeterli oluyor.

- Cooler kumaşı sayesinde sıcak havalarda serin uyku

Techno Therm yatak, cooler kumaşı sayesinde sıcak havalarda da serin uyku imkanı sunarken, ısı ayarıyla bel ağrılarının azalmasına destek oluyor.

Uzun çalışma saatleri, masa başı çalışmak ya da tüm gün ev temizliği yapma gibi durumlar, kişilerde çeşitli bel ağrılarına sebep olabiliyor. Bu tip durumlarda oluşan kas spazmları, kas gerilmeleri veya zorlanmaları stres veya gerilim kaynaklı ağrılarda ağrı bölgesine yapılan sıcak uygulamalar, kan dolaşımını arttırıp rahatlama oluşturacağı için sıcak uygulamalar öneriliyor. Techno Therm, yatağın ısıtılabilen yüzeyi sayesinde bu tip sebeplerden oluşan bel ağrılarının hafifletilmesine destek oluyor.