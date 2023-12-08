TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 11. haftasında deplasmanda Onvo Büyükçekmece ile kozlarını paylaşacak. 9 Aralık Cumartesi günü Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece’ye konuk oluyor. Ligde geride kalan 10 haftada 5 galibiyet-5 mağlubiyet alan ve oynadığı son 3 maçta Türk Telekom, Darüşşafaka Lassa ve Bursaspor İnfo Yatırım takımlarını yenmeyi başaran Bursa ekibi, İstanbul deplasmanında da kazanarak bu seriyi 4 maça çıkarmayı hedeflerken; Özhan Cıvgın yönetimindeki Büyükçekmece ise geçen hafta Reeder Samsunspor’u 71-67 mağlup ederek ligde 5 maç sonra kazanmıştı.

9 Aralık Cumartesi günü Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. BeIN Sports 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Can Mavisu, Ziya Özorhon, Göksün Öz hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 16 Aralık Cumartesi günü saat 15.30’da sahasında Çağdaş Bodrumspor ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 12 Aralık Salı günü saat 20.00’de evinde Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:TEL ile karşı karşıya gelecek.