İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından 56’ncı kez düzenlenen ‘Gündem Buluşmaları’, Demirdöküm, GF Hakan Plastik ve İzocam’ın katkılarıyla Zoom üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Katılımcılara seslenen Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Türkiye'nin coğrafi konumu, uluslararası ticarette avantaj sağlamasıyla birlikte, inşaat malzemesi sanayisinin de ihracat potansiyelini artırıyor. Sektörümüzün yüksek kaliteli ürünlerini dış pazarlarda rekabet edebilir fiyatlarla sunması, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor” dedi.

Başkan Küçükoğlu’nun yaptığı toplantı; inşaat malzemesi sanayicileri, iş dünyasından isimler ve sektör profesyonelleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan’ın moderatörlüğünde ve ‘2023 Değerlendirmesi-2024 Beklentileri’ başlığı altında gerçekleşen toplantıda, Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, sektöre ilişkin beklentilerini paylaştı.

“DÜNYA TİCARETİ 2024’TE 1,1 TRİLYON DOLARI AŞACAK”

İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisinde 2024 beklentilerine yönelik değerlendirmelerde bulunanTürkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, orta vadede döviz kurunun yükselişini sürdüreceğini belirtti. Gürlesel, 2024 yılı küresel ekonomi beklentilerine ilişkin, “Dünya genelinde 2024 yılına ilişkin ekonomik büyüme tahminleri, 2023 yılı ile benzer bir noktada. Bu çerçevede 2024’te dünya ticaret büyüklüğünün 1,1 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle emtia ve enerji fiyatlarında 2024 yılının ilk yarısında bir durağanlık beklentisi var. Ancak yılın ikinci yarısında fiyatların yüzde 10 civarında artması büyük bir olasılık” ifadelerini kullandı.