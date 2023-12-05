İSTANBUL (AA) - LC Waikiki, yılbaşı dönemine özel yeni yılın umutlarını ve coşkusunu herkese yaşatmak adına bir koleksiyon hazırladı.

Mağazadan yapılan açıklamaya göre, koleksiyon, her yaşa ve her zevke hitap eden şık ve tarz seçenekler sunuyor.

Kardan adamlar, kar taneleri, yılbaşı şekerleri, penguenler ve çam ağaçları gibi eğlenceli desenlerle süslenmiş kazaklardan başlayarak, ışıltılı elbiseler, triko kazaklar ve çok daha fazlasını içeren bu koleksiyonda, yeni yılın coşkusunu tüm aileyle bir araya gelerek kutlamak ve hediyeleşmek için birbirinden renkli seçenekler yer alıyor.

- Herkes için şık ve neşeli seçenekler

LC Waikiki’nin kadınlara özel tasarımları, payetler ve metalik dokunuşlarla süslenmiş bluz ve elbiselerle göz kamaştırırken deri pantolonlar ve büstiyerler, cesur ve modern bir tarzı yansıtıyor. Triko kazaklar, kadife pantolonlar ve kürklü paltolar ise sıcaklık ve rahatlığı bir araya getiriyor.

Erkek koleksiyonunda yer alan ceketler, triko kazaklar ve gömlekler kombini tamamlıyor. Çocuklar için tasarlanan koleksiyon, rengarenk pijama takımları, pofuduk çoraplar ve sevimli aksesuarlarla miniklerin yılbaşı heyecanını ikiye katlıyor.

LC Waikiki’nin "Ugly Sweaters" serisi ise herkesi neşeli bir yılbaşı geçirmeye davet ediyor. Eğlenceli desenleriyle bu “çirkin” kazaklar, tüm aileyi gülümsetecek tasarımlarıyla yeni yıl atmosferine renk katıyor.

Her aile bireyinin zevkine ve ihtiyacına göre şekillenen LC Waikiki yılbaşı koleksiyonu ile yeni yıl coşkusunu ve hediyeleşme geleneğini bütçe dostu seçeneklerle doyasıya yaşamak mümkün. LC Waikiki yılbaşı koleksiyonu, LC Waikiki mağazalarında ve www.lcwaikiki.com’da satışa sunuluyor.