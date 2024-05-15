Eylül ayı itibariyle yeni bir atılıma geçen ve Muğla’nın yanı sıra, Aydın, Denizli ve Burdur illerinden de haberleri yer vermeye başlayan, bölgesel yayın yapmaya başlayan guneyege.net artık cep telefonlarına indirilecek uygulama ile anında haberler cebinize gelecek.

Konu hakkında bilgi veren Mehmetler Özel Eğitim Özel Sağlık İnş.Tur.Taş.İth.İhr.ve Tic.Ltd.Şti.Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tan, “Bölgenin en fazla okunan gazetesi olan, yıllardır Ortaca ve bölge insanının gündemi takip ettiği Güneyege Gazetesi’nin, 2002 yılından bu yana yayın yapan ve Muğla’nın ilk haber sitelerinden olan internet haber sitesi olan guneyege.net ile ilgili olarak Eylül ayı itibariyle yeni bir çalışma başlatmıştık. Haber sitesini günümüz şartlarına daha uygun bir altyapı ve tema ile yenilenmesinin ardından, Muğla’nın yanı sıra ilk aşama da Aydın, Denizli ve Burdur illerini kapsayacak şekilde bölgesel haber yayınına başlamıştık. Önümüzdeki süreçte Güneyege ismine yakışır bir biçimde Ege bölgesindeki diğer illerden de haberlere yer vererek Bölgesel yayına geçmeyi planlıyoruz.

Bunun yanı sıra yine internet sitemizdeki haberleri, okurlarımızın anında ulaşabilmesi için bir süredir yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde mobil uygulamamızı da hayata geçirdik. Okurlarımız, Android veya İos telefonlarındaki mağazalardan ücretsiz olarak uygulamaları indirip, anında sitemizde yer alan haberlere ulaşabilecekler. Ayrıca önemli haberlerde yine ücretsiz olarak cep telefonlarına bildirim olarak ulaşacak” dedi.