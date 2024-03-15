MUĞLA (AA) -  İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Öte yandan, soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: aa