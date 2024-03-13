MUĞLA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından düzenlenen yarışlar öncesi kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçeye gelen 9 ülkeden 400'e yakın sporcu, bando eşliğinde Marina Çarşısı'ndan başlayıp Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun 13-17 Mart'ta ilçede yapılacağını, tanıtıma katkı sağlayan çalışmaların her zaman destekçisi olduklarını söyledi.

Bodrumspor Başkanı Hadi Türk de organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, her yıl daha da kaliteli bir organizasyon yapmaya çalıştıklarını ve yarışların büyüyerek devam ettiğini ifade etti.

Konuşmalarının ardından yelkenciler gökyüzüne onlarca balon bıraktı. Etkinlikte Bodrum Belediyesi Bodrumspor Wushu Takımı da gösteri sundu.

İçmeler Yelken Kulübü'nde düzenlenecek yarışlar, 17 Mart'ta ödül töreniyle sona erecek.