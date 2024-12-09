BAL’da 12.Hafta maçları oynandı. Ortaca Belediyespor, aşırı yağışlı havada oynanan karşılaşmada Denizli İdmanyurdu’nu konuk etti. Su biriken zeminde topun güçlükle kontrol edildiği maçta siyah-beyazlılar güçlü rakibine 1-0 mağlup olurken, iki takımda maçı 10 kişi tamamladı, hakem üçlüsnün maçta Ortaca lehine 2 net penaltı pozisyonunu es geçmesi, tribünden büyük tepki gördü.

Maçın ilk yarım saatinde konuk ekip daha etkili bir oyun sergilerken, Ortaca ise özellikle ikinci yarı girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4.dk. - Denizli İdmanyurdu’nun kazandığı serbest atışı Mehmet Tolunay Gül kullandı, topu kaleci Murat kurtardı.

Dk.18 - Denizli İdmanyurdu’nun sağ kanattan kazandığı serbest atışta Engin Mustafa Ulutaş’ın vuruşuna ceza alanında kimse dokunayınca top ağlarla buluştu.

Dk.25 – Ortaca’nın faul beklediği pozisyon Denizli İdmanyurdu’nun atağına dönüştü. Engin Mustafa Ulutaş’ın ortasında Doğukan Güngör’ün şutu az farkla auta çıktı.

Dk.28 – Ortaca’nın gelişen atağında ara pas ile rakip ceza alanına sarkan Enes Erdal İç’in vuruşunu kaleci Nevzat Çizmeci müdahale etti, Enes ceza alanında tekrar topa müdahale etmek isterken Denizli İdmanyurdu defansının çelmesi ile yerde kaldı hakem devam dedi.

Dk.57 – Ortaca’nın atağnıda sol kanattan açılan topta Emre Özsarı’nın şutu az farkla auta çıktı.

Maçın son anlarında Ortaca’nın atağında Denizli İdmanyurdu futbolcunun ceza alanı içindeki elle müdahalesinde hakem oyunu sürdürdü.

75.DAKİKADA 2 KIRMIZI KART

Maçın 75.dakikasında oyunda gerginlik yaşandı. Yaşanan pozisyonda Ortaca Belediyespor’dan Erkan Kapar yerde kaldı. Ardından yaşanan gerginlikte Ortaca’dan Enes Erdal İç ile Denizli Dİmanyurdu’ndan Ferhat Akçil kırmızı kart ile oyun dışı kalırken, Erkan Kapar ise sahayı ambulans ile terk etti.

YATAĞAN İLE FARK AÇILDI

Bu mağlubiyet ile Ortaca Belediyepor haftayı 14 puanla 10.sırada tamamlarken, il sıralamasındaki rakibi Yatağan ise Söke deplasmanında 0-0 berabere kalarak puan farkını 4’e çıkardı. Yatağanspor haftayı 18 puanla 6.sırada tamamladı.

RAKİP ASARLIKSPOR

Ortaca Belediyespor 13.hafta maçında İzmir temsilcisi Asarlıkspor’a konuk olacak. Ligde 12 puan ile 11.sırada yer alan Asarlıkspor bu hafta deplasmanda mücadele ettiği Sarayköy’e 3-0 mağlup oldu.