Adıyaman'da hırsızlık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Emniyet Müdürlüğü'nün titiz takibi ile 33 şüpheli yakalandı.Mehmet TOPRAK / ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında "Hırsızlık" suçlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 12 adet motosiklet hırsızlığı, 13 adet açıktan hırsızlık, 8 Adet evden Hırsızlık, 9 adet otodan hırsızlığı, 2 adet işyerinden kurumdan hırsızlık, 1 adet hayvan hırsızlığı olay, güvenlik kamerası ve saha çalışmalar yapılarak aydınlatıldı.

Meydana gelen bahse konu olaylarda toplam 33 şüpheli şahıs tespit edilmiş, şüpheli şahıslar yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bu arada 6 adet Motosiklet, 3 adet Konteyner, 1 adet Akü, 1 adet Oto Ses Sistemi Anfisi ve 5 adet Oto Ses Sistemi bulunarak sahiplerine teslim edildi.