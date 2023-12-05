AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesinin 2023 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında yapılan toplantıda 30 madde görüşüldü.

Zeybek, tüm vatandaşların memnuniyetini ve yaşam kalitesini daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda, önceki yıllarda asfalt, parke ve yol yapım işlerinde yoldan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden, belediye bütçesinden harcanan yol harcamalarına katılım payı alınmadığını hatırlatan Başkan Zeybek, gelecek yıl da bunun alınmaması yönünde meclise teklif sundu.



Meclise sunulan teklifi oy birliği ile kabul etti.

