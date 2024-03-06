Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Muğla’yı adım adım sokak sokak dolaşmaya devam ederken bir yandan da oda, dernek, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarını da ziyaret ediyor.

AHMET ARAS MUHTARLARLA EL ELE

Kanalizasyon, altyapı, çocuklar ve gençlerin vakit geçireceği gençlik merkezi, mesire alanları ve spor sahaları, yol, doğal gaz, içme suyu taleplerinde bulunan Menteşe merkez mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, “doğruluk, dürüstlük ve samimiyet temelinde kuracağımız ilişkide sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.” Diyerek şunları söyledi;

“Projeler bir şekilde gerçekleştirilir esas olan dostluk, kardeşlik ve birlik. Amaç; vatandaşımıza zor zamanında destek olmak. Bunun içinde gerekli bilgi birikimimiz ve motivasyonumuz var. İlçe Belediyesi Büyükşehir Belediyesi ayrımı yapılmaksızın imkanlarımızı birleştirerek, gönülden el ele hep birlikte çalışacağız. 31 Mart seçimlerinde siz muhtarlarımızın desteği çok önemli. Çok şükür birlikte güzel bir hikaye yazacak gücümüz var”

ARAS’LA EKOLOJİK TEMELLİ EŞİTLİK MODELİ: MUĞLA

Muğla Çevre Koruma Platformu üyeleriyle bir araya gelen Aras, ekolojik temelli bir dünya için daha yaşanabilir, canlıların hem biyolojik ihtiyaçlarının hem de sosyal gereksinimlerin karşılanması gerektiğini ifade ederek, “Kentsel formda, ulaşımda, enerji ve su kullanımında sürdürülebilir çözümler, doğal kırsal ve kentsel çevre arasında bir denge oluşturmak gibi kriterleri içermektedir.” Dedi.

Ekolojik ve çevre koruma temelli eşitlik modelini benimsediğini belirten Ahmet Aras, “Hepimizin yaşam konusunda savunulacak dengeleri var ve biz bu dengeleri korumaya çalışıyoruz” dedi. “Önceliğimiz doğaya saygı! Mevzuata uygun olmayan her şeye karşı dava açtık. STK’ların desteği ile eylemler, davalar, finansman, bilimsel raporlamalar doğrultusunda hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz”. dedi.

Katılımcılara da söz veren Aras, “Ayrıca dilediğiniz soruları sorabilirsiniz ki; aramızda gri bir ortam kalmasın” diyerek çevrecileri de dinlerken, Muçep üyeleri özellikle Akbelen Davası’ndan, termik santraller, maden ocakları ve imar revizyon planları konusunda çok hassas olduklarını ve bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin geri adım atmaması noktasında desteklerini istediklerini belirttiler.

2029 hedefleri doğrultusunda ekolojik temelli eşitliği benimseyen bir Muğla amaçladığını belirten Aras, Bodrum’da kadın sorunlarına yönelik gerçekleştirdiği stratejik planla projesinin içselleştirildiğini belirtirken; Muçep üyelerine; Muğla kent konseylerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve kentin paydaşlarının sorunlarının, istek ve önerilerinin dinleneceğini, ekoloji konusunda bütünleşik bir planla değerlendirmeler yapılacağını ve çevre platformundan mümkünse bir manifesto hazırlanması konusunda çalışmalarını gerçekleştirmeleri gerektiğini ifade etti.

SPOR DÜNYAYA AÇILAN PENCEREMİZ OLACAK

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ziyaret ederek Başkan Mehmet Top ve yönetim kurulu üyeleriyle karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, daha sonra Menteşe merkezinde faaliyet gösteren spor kulüpleri başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Aras, spor faaliyetlerinin bir şehrin dünyaya açılan yüzü olduğunu ve bu bağlamda sportif ve sosyo-kültürel faaliyetlerin toplumsal ve ekonomik olarak o şehrin büyümesi ve kalkınmasına olanak tanıdığını ifade etti.

Amatör Spor ve Spor Kulüplerinin en temel problemlerinden biri olan tesis yetersizliklerinin giderilmesi konusunda proje hazırlıklarının olduğunu ve ivedilikle harekete geçirileceğini belirten Aras,

Bodrum’da gerçekleştirdiği projelerden bahsederek, sportif alanların yapımında yerel yönetimin yanı sıra gerektiği taktirde; sponsor veya hayırsever bağışçıların desteklerine başvurabileceklerini, belediyeciliğin sadece yol, su, elektrikten ibaret olmadığını; insana dokunan her faaliyet ve projelerin ortaya konması gerektiğini ifade etti.

Kulüplere, Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Spor Daire Başkanlığı’nın açılacağının, satın alma yapılarak kulüplere malzeme tedariği sağlanacağını, sportif faaliyetlerde yaşanan ulaşım sorunun giderilmesi için planlar oluşturulacağını belirten Başkan Adayı Ahmet Aras; ihtiyaçların demokratik bir katılımla belirlenip planlanması noktasında yapılacak projeler için Planlama Ajansı’nın kurulması gerektiğini belirterek, “Çocuklarımız için, gençlerimiz için, öğrencilerimiz için bunu bir yönetim felsefesinin ayrılmaz bir parçası haline getireceğiz. Yenilikçi, değişime açık, dünyaya entegre olmuş, kültür, sanat ve sporda kimliğimizi oluşturmamız gerek”. Dedi.

ENGELSİZ BİR MUĞLA İÇİN

2007 yılından beri faaliyet gösteren Muğla Engelliler Derneği yönetici ve üyeleriyle bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, özel gereksinimi olan bireylerin duygusal anlar yaratan sevgileriyle karşılandı.

Dernek Başkanı Emine Çakıroğlu ve yönetim kurulunun taleplerini dinleyen Aras, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata erişimlerinin daha kolay hale getirilmesi temelinde; Bodrum’da gönüllülerden oluşan fizyoterapistler ve psikologların yer aldığı bir rehabilitasyon merkezinin yapıldığı, Muğla’ya da aynı şekilde kompleks bir bina yapılacağını müjdeledi.

Aras, il merkezindeki ziyaretleri kapsamında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanı Bülent Karakuş ve yönetim kurulu üyeleriyle ile bir araya gelerek karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi. Aras, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini de ziyaret ederek rektör Dr. Turhan Kaçar’ı makamında bir araya gelerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Oda, dernek, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek gününü tamamlayan Aras, gittiği her bölgede esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler ederken, vatandaşlarında sevgi ve destek mesajlarıyla karşılanıyor.