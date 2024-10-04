Kongre hazırlığı süren Ak Parti’de, bazı ilçe başkanlarının istifasının istendiği iddia edilmişti. İstifası istendiği belirtilen 5 ilçeye yeni İlçe Başkanları atandı.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nca geçtiğimiz gün yapılan mülakat sonucu yeni atanan ilçe başkanları açıklandı. Buna göre;

Ak Parti Bodrum ilçe Başkanı Yaşar Yıldız

Ak Parti Dalaman ilçe Başkanı Uğur Akın Şahin

Ak Parti Datça İlçe Başkanı Aycan Çuhadar

Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi

Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Emel Atabey atandı.

İstifa eden Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol’un yerine ise bir isim açıklanmadı.