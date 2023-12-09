(MARDİN İGFA) Antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımı ile‘antibiyotik direnci’ ülkemizde ciddi bir sağlık sorununu beraberinde getirdi. Türkiye’deki bakterilerin yüzde 54’ü antibiyotiklere karşı direnç geliştirmiş durumda. Konu ile ilgili basın açıklaması yapan Mardin-Şırnak Eczacı Odası, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, antibiyotiklerin basit hastalıklara karşı etkisiz kaldığı ülkeler arasında dünyada ilk 3’te yer aldığına dikkat çekti.

Açıklamalarında yanlış ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı, bazı bakterilerin antibiyotik tedavisine direnç geliştirmesine yol açtığını vurgu yapan Mardin-Şırnak Eczacı Odası yetkililer,” Antibiyotiklere karşı direnç kazanan bakteriler hem daha kolay yayılır hem de dirence yol açan genetik yapılarını diğer bakterilere de geçirirler. Bu durum, hastalıkların tedavi süreçlerinin uzamasına, yeni ilaçların kullanılmak zorunda kalmasına neden olur. Antibiyotik direncinden hem bakteriyel enfeksiyonların etkilediği hastalar hem de cerrahi işlem gören, organ nakli yapan, kemoterapi gören, yoğun bakımda yatan, prematüre doğan bebekler gibi çok geniş bir kesim etkilenir. Özetle antibiyotiklerin doğru kullanımı, tüm sağlık bileşenlerinin ve vatandaşlarımızın iş birliği ile üzerinde durmamız gereken çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade ettiler.

Tüm ilaçlarda temel ilke olan akılcı ilaç kullanımı, antibiyotikler söz konusu olduğunda daha da önemli hale geldiğini kaydeden yetkililer,” Akılcı ilaç kullanımının temel ilkesi; ilacın bir uzman tarafından verilmesi (doktor) ve bir uzmanın bilgi ve danışmanlığında (eczacı) kullanımıdır. En yakın sağlık danışmanınız olan eczacınız, başta antibiyotikler olmak üzere her türlü ilacınızı doğru kullanmanız konusunda sizi doğru biçimde yönlendirecek kişidir. İlacın tek gerçek uzmanıdır.”

Doğru Antibiyotik Kullanımı için Önerilerimiz

Doktor reçete etmedikçe ve eczacıya da danışmadıkça asla antibiyotik kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Mardin-Şırnak Eczacı Odası yetkilileri açıklamalarında şu ifadelere yer verdiler,” Antibiyotiği eczacınızın önerdiği şekilde, zamanda ve dozda kullanınız. Kendinizi iyi hissetseniz dahi antibiyotik tedavisini hekiminizin belirttiği süreden önce sonlandırmayınız. Aksi halde antibiyotik direnci gelişebilir. Grip, nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin işe yaramadığını unutmayınız. Kendi başımıza kullandığımız antibiyotiğin hiçbir etkisi olmayacağı gibi, her antibiyotik her hastalıkta kullanılmaz. Komşuya iyi gelen ilacın size iyi gelmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Başkasının antibiyotiğini kullanmayınız. Daha önceki bir hastalığınızda size iyi gelen antibiyotiği, tekrar benzer bir hastalık geçirseniz bile hekime danışmadan kullanmayınız. İlaçlarınızı hangi koşullarda saklayacağınız hakkında eczacınıza danışınız.”