İletişim Başkanlığı, “Aile sağlığı merkezlerindeki aşı takip cihazları bozuldu, izleme yapılamıyor” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Bazı basın yayın organlarında yer alan “Aile sağlığı merkezlerindeki aşı takip cihazları bozuldu, izleme yapılamıyor.” iddiası doğru olmadığını belirten İletişim Başkanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bahsi geçen haberlerde yer alan Sağlık Bakanlığı tarafından yeni firma ile anlaşıldığı ve yazılım yenilenmesi sonrasında aksaklık yaşandığı iddiaları gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen aşı ve anti serumların saklandıkları depo, dolap ve nakil işlemlerinde kullanılan araçlardaki sıcaklık ve stok takibi, gerçek zamanlı olarak düzenli bir şekilde 13 bin 850 adet sensör ve 12 bin 890 sıcaklık takip cihazı ile yapılmaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından aşıların soğuk zincir koşullarına uygun şekilde saklandığı vurgulanmış ve herhangi bir tereddüt duyulmaması gerektiği ifade edilmiştir" ifadelerine yer verildi.