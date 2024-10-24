İZMİR/AYDIN/DENİZLİ (AA) - Aydın'daki tatbikatta, Vali Yakup Canbolat, depremin merkez üssü Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki boş bir alana kurulan afet koordinasyon çadırında çalışmaları koordine etti.

Senaryo gereği enkazlara ekiplerin müdahale etmesi, toplanma ve barınma alanlarındaki vatandaşlara psiko-sosyal ve beslenme desteği verilmesi organize edildi; orman, bina ve araç yangınlarına müdahale edilmesi, yağma ve talanlara karşı güvenlik alınması, nakil ve hasar tespit çalışmalarının yapılması, altyapı çalışmaları, enkaz çalışmalarının yapılması, İHA ve dron ile havadan görüntü aktarımı gerçekleştirildi.

Tatbikata 17 ilden ekipler katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Canbolat, "Tatbikatla rol ve sorumluluklar, kendi kendine yetebilirlik, afet bölgesine intikal, iletişim ve koordinasyon, fizyolojik ve psikolojik dayanaklılık olmak üzere Türkiye afet müdahale kapsamında ekiplerin görev ve sorumluluklarının tespit edilmesi beklenmektedir." dedi.

Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, tatbikat kapsamında kurulan çadırları ziyaret etti.

- İzmir

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın sevk ve idaresindeki tatbikatta ise deprem ihbarı üzerine Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerindeki AFAD merkezleri faaliyete geçirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının gerçekleştirildiği tatbikatta, başka illerden destek ekiplerinin sevki koordine edildi.

Çevre illerden 56 olmak üzere 361 personelin katıldığı tatbikatta müdahale gruplarının afet yönetim süreçlerine katılımı, afet gruplarının imkan ve kabiliyetleri ihtiyaçlara göre ölçüldü.

Bayraklı ilçesindeki bir enkazda arama kurtarma çalışmasında, ekiplerin bir kişiyi canlı şekilde enkazdan kurtararak ambulansa ulaştırması yer aldı.

Vali Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, yerel düzeydeki 23 afet grubunun sorumluluğu bulunan, ilgili kurum ve kuruluşların görev aldığı tatbikatın, kent genelinde eş zamanlı olarak düzenlendiğini belirtti.

Elban, İzmir'in deprem riskine dikkati çekerek, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız, akredite sivil toplum kuruluşlarımız, işbirliği ve uyum içerisinde afet müdahale planlarına sadık kalarak, kendilerini sürekli güncel ve olası afetlere hazır tutma gayretinde. Afetleri yaşamadan gerekli tüm tedbirleri alarak, afet sırasında ve sonrasında yaşanabilecek, başta can kayıpları olmak üzere maddi manevi tüm kayıpları en aza indirebileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Denizli

Denizli'deki tatbikat, deprem nedeniyle Arayköy, Buldan, Tavas, Kale, Merkezefendi, Pamukkale ve Babadağ ilçelerinde ölü ve yaralıların olduğu ihbarının alınmasıyla başladı.

İl Afet ve Koordinasyon Kurulu üyelerine "tatbikat" kodlu kısa mesaj gönderilmesinin ardından AFAD İl Müdürlüğü binasındaki kriz masasına geçen Vali Ömer Faruk Coşkun; Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla valileri ile 41 ilçe kaymakamlarıyla uzaktan bağlantı yardımıyla depremin oluşturduğu tahribat, enkaz kaldırma çalışmaları, ölü, yaralı sayısı ve hasarlı binalarla ilgili tedbirler konusunda bilgi aldı.

Coşkun, aldığı bilgiler doğrultusunda gerekli yönlendirmeleri yaptı.

Tatbikatın ikinci aşamasında Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde bulunan AFAD Lojistik Merkezi yanındaki sahada, koordinasyon merkezi, kayıt masası ve barınma çadırı, personel konuşlanma ile iaşe alanları oluşturuldu.

Burada kurulan temsili enkaz alanında, 400 kişinin katıldığı arama kurtarma ve destek ekiplerinin çalışmaları yerinde incelendi.

Bazı binaların yıkıldığı ve yangın çıktığı senaryosuyla devam eden tatbikatta enkaz altında kalanlar arama köpeği yardımıyla tespit edilip ekiplerce kurtarıldı, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Bu sırada yakınları enkaz altında kalan vatandaşlar da senaryo gereği gözyaşı döktü, binalara girmek isteyenler ekiplerce engellendi, enkazda hırsızlık yapmak isteyen bir şüpheli ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Enkazdan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslara taşındı.