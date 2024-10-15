AYDIN (AA) - Ortaklar Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçileri taşıyan S.A. idaresindeki 09 P 5104 plakalı minibüs, Ortaklar Mahallesi'nde L.G. idaresindeki 45 AP 576 plakalı akaryakıt tankeri ile çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olaya müdahale etmek üzere bölgeye gelen 1 polis memuru da M.T. idaresindeki 09 ABZ 972 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: aa