İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uzun bir süre sessizliğini korumasının ardından “Fethiye’nin Mimarı” sloganıyla seçim çalışmalarının startını veren Behçet Saatcı mahalle gezilerine devam ediyor. Gittiği her yerde coşkuyla karşılanan Behçet Saatcı’dan Fethiye siyasetinde adeta bomba etkisi yaratan bir iddia geldi. Behçet Saatcı Fethiye AK Parti bünyesinde siyaseten etkin bir grubun CHP’ye çalıştıklarını söyleyerek “Onlar AK Parti’nin kazanması ya da MHP’nin kaybetmesiyle ilgilenmiyorlar, onlar CHP adayının kazanması için çalışıyorlar” dedi.

“Bu oyunu bozmak bize düştü”

Fethiye Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı seçim çalışmaları kapsamında hazırlanan ve sosyal medya mecralarında ve kendi resmi hesaplarında paylaşılan bir videosunda gündemi derinden sarsacak bir iddiada bulundu. Saatcı Fethiye AK Parti bünyesinde bir grubun AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı adayına değil CHP adayına çalıştığını ileri sürdü. Saatcı videoda yer alan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “AK Parti içinde olan bir grup hali hazırdaki Cumhuriyet Halk Partisinin belediye yönetimi bir dönem daha devam etsin diye oyun kurdu. AK Parti’nin kazanmasından MHP’nin kaybetmesinden daha çok yol açılarak hali hazırdaki yönetimin bir beş yıl daha devam etmesi için plan hazırlandı. O yüzden arkadaşlar dediler ki abi birikimin var, tecrüben var ondan dolayı hep beraber biz seni destekleyelim. Ama hepimiz aynı geminin içinde olalım. O yüzden AK Partilisi, CHP’lisi, Memleket Partilisi, İYİ Partilisi bir araya geldik. Bu oyunu bozmak bize düştü…”

Behçet Saatcı’nın bu iddiası Fethiye seçim gündeminde adeta bomba etkisi yarattı. Şimdi herkes AK Parti içinde siyaset yaptığı halde CHP için çalışan bu kişilerin kimler olduklarını merak ediyor.