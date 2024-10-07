ANKARA (İGFA) - Bodrum’da yanan ormanlık alanın, Alman şirkete tahsis edildiği iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılında gerçekleşen orman yangınında zarar gören orman alanının şirkete tahsisi, şirketin kullanımına verilmesi veya kamulaştırılması gibi bir durum söz konusu olmadığının altı çizildi.

"Orman yangınlarının ardından sahada yeniden ormanlaştırma çalışmaları başlamıştır" denilen açıklamada, "Muğla ilinde 50 bin 602 hektar alanda yanan alanın temizlenmesi ve yeniden ağaçlandırılması çalışmalarında 20 bin kişi görev almıştır. Yaklaşık 300’e yakın iş makinesi çalışmıştır. Muğla ilinde yanan sahalarda 3 milyonun üzerinde fidan toprakla buluşturulmuş, 200 tonun üzerinde tohum atılmıştır. Muğla ili Bodrum ve Milas ilçeleri sınırları dâhilinde 81 hektarlık ormanlık alanda rüzgar enerji santrali yapılmak amacıyla ön izin talebinde bulunulmuştur. Yine aynı sahada kalan 27 hektarlık ormanlık alanda da sondaj ve ulaşım yolu olarak kullanılmak üzere kesin izin talebinde bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı.