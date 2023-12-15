Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehlikeler konusunda farkındalığı arttırmak, kişisel korunma bilgi ve becerisi kazandırılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatına eğitim düzenlendi. Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Personeli tarafından verilen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer tehlikeler konusunda eğitime Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçeden gelen 48 İtfaiye teşkilatı personeli katıldı.

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Tehlikelerden Kişisel Korunma, KBRN Tehlikelerde Kişisel Korunma Malzemeleri, KBRN Korunma Düzeyleri, Kimyasal ve Biyolojik Tehlikeler, Radyasyon ve Nükleer Tehditler konu başlıklarında düzenlenen eğitimler yüz yüze yapıldı ve eğitim iki gün sürdü. 2023 yılında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’na; Orman Bölge Müdürlüğü’nden orman yangınlarına müdahale eğitimi, İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan Yangınlara Müdahale Eğitimi ve Arama Kurtarma Eğitimi, Muğla’da Doğalgaz yetkili şirketi olan AKMERCAN’dan Doğalgaz yangınlarına Müdahale Eğitimi, Muğla AFAD’ dan Hafif Arama Kurtarma Eğitimi, Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi – AFAD, Baca eğitimleri, İlkyardım eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Eğitici Eğitmenliği Eğitimi, Enkaz ve göçüklerde kullanılmak üzere sismik/akustik dinleme cihazı eğitimi ve su altı Arama-Kurtarma eğitimi gibi farklı konularda eğitimler düzenlendi.

