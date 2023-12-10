DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilkini geçen Eylül ayında düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali yoğun talep üzerine üçüncü kez gerçekleştirilecek. Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkârların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla gerçekleşen Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin üçüncüsü 19-20-21 Ocak 2024’te düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak festivalde yer almak isteyen kadın girişimciler 11-17 Aralık tarihleri arasında online olarak www.denizli.bel.tr adresinden ücretsiz başvuru yapabilecek.

Denizli’nin en renkli organizasyonuna sadece kadınların müracaat edebileceği belirtilirken, festivalde yer almaya hak kazanan girişimcilerin 3 gün boyunca satış standının başında bulunacağını taahhüt etmesi isteniyor. Başvuruda, girişimci kadınların ürettikleri ürün ya da hangi alanda satış yapacağını belirtmesi, merak ettikleri tüm sorular için ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin 0 258 280 25 34-36 numaralı telefonlarını araması gerekiyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilkini geçen Eylül ayında gerçekleştirdikleri Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’ne yoğun ilgi olduğunu söyledi. Kadın girişimcilerin yoğun talebi üzerine üçüncüsünü gerçekleştirecekleri festivale tüm girişimci kadınları davet eden Başkan Zolan, “Üreten kadınlarımızın imkanlarını artırmak için gayret ediyoruz. Kadınlar başımızın tacıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışan, üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınların güçlü yürüyüşlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.