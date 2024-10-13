MUĞLA (AA) - Muğla İçin Gelecek Platformu tarafından tarihi Saburhane Meydanı'nda düzenlenen festivalde, kazanlarda tarhana pişirildi.

Geleneksel oyunların oynandığı ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu festivalde, katılımcılara tarhana çorbası dağıtıldı.

Kent sakinleri ve festival için ilçelerden gelen turistler tarhana çorbasından alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, birçok kişinin festivalde bir araya geldiğini söyledi.

Kendisinin de bir teyzenin ikram ettiği tarhanayı içtiğini anlatan Akbıyık, "Hakikaten tüm Türkiye'ye tavsiye ediyoruz. Binlerce insan bu tadı, bu lezzeti merak ediyor. Muğla'mız diğer turizm alanlarında olduğu gibi gastronomide de çok ileri durumda. Tabii festivalde sadece tarhana değil, turşusundan kuru fasulyesine kadar her türlü sebze, meyve ve doğal ürünlerimiz stantlarda var." dedi.

Aşçı Ali Uysal da Muğla tarhanasının yöreye özgü kuru biberler, börülce, sarımsak ve yoğurtlu olarak hazırlandığını belirterek, festival için 2 bin kişilik tarhananın 3 saatte pişirildiğini söyledi.

Etkinliğe AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ve siyasi partilerin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.