Eğitimciler 44 yıllık yönetmeliğin değişmesini istiyor

Öğretmenlerin önlük giymesi üzerinden başlayan tartışma, kamu çalışanlarının kılık ve kıyafetini düzenleyen 1982 tarihli yönetmeliği yeniden gündeme taşıdı. Eğitim çevreleri, mesleki saygınlığın yalnızca kıyafetle sağlanamayacağını belirterek kişisel özgürlük ile kamu hizmetinin ciddiyeti arasında denge kuracak yeni bir düzenleme çağrısında bulunuyor.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde öğretmenlerin nasıl giyinmesi gerektiğine ilişkin tartışmalar eğitim camiasının gündemindeki yerini koruyor. Bazı eğitimciler önlüğü mesleki kimliğin ve saygınlığın bir parçası olarak değerlendirirken bazıları ise öğretmenlerin kıyafet tercihine müdahale edilmesini doğru bulmuyor.

Ancak tartışmanın yalnızca “Önlük giyilsin mi, giyilmesin mi?” sorusuna indirgenmesi, kamu personelinin kılık ve kıyafetine ilişkin daha kapsamlı sorunun gözden kaçırıldığı eleştirilerine neden oluyor.

Gündemde 1982 tarihli yönetmelik var

Tartışmaların merkezinde, 16 Temmuz 1982 tarihli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik bulunuyor.

Yönetmelik, kamu çalışanlarının sade, temiz ve mesleğin vakarına uygun biçimde giyinmesini öngörüyor. Bununla birlikte kadın ve erkek personelin kıyafetinin yanı sıra saç, sakal ve bıyık biçimine kadar uzanan ayrıntılı sınırlamalar içeriyor.

Aradan geçen 44 yılda eğitimden çalışma hayatına, teknolojiden toplumsal ilişkilere kadar pek çok alanın değiştiğine dikkat çeken eğitimciler, mevcut düzenlemenin günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığını savunuyor.

Yapay zekânın, dijital dönüşümün, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ve okulun değişen işlevinin konuşulduğu bir dönemde kamu çalışanlarının saçının, sakalının veya pantolonunun nasıl olması gerektiğinin hâlâ eski hükümler üzerinden tartışılması eleştiriliyor.

Bazı sınırlamalar yargıdan döndü

Yönetmeliğin bazı hükümleri geçmiş yıllarda yargı kararlarına da konu oldu. Danıştay İkinci Dairesinin 18 Kasım 2020, Danıştay Onikinci Dairesinin ise 20 Nisan 2022 tarihli kararlarıyla saç, sakal ve bıyığa ilişkin kimi sınırlamalar hukuken geçersiz hâle geldi.

Söz konusu kararlar, yönetmeliğin yalnızca toplumsal değişim bakımından değil, hukuki açıdan da yeniden ele alınması gerektiği yönündeki görüşleri güçlendirdi.

Eğitim çevrelerinde, “Zamanın ruhuna uygunluğunu kaybeden düzenlemeler neden idare tarafından güncellenmiyor ve değişiklik yapılması için mahkeme kararları bekleniyor?” sorusu yöneltiliyor.

Eğitim-Bir-Sen tartışmayı 2013’te gündeme taşımıştı

Kamuda kılık kıyafet serbestliği konusu yeni bir tartışma değil. Eğitim-Bir-Sen, 2 Ocak 2013 tarihinde mevcut yönetmeliğe karşı sivil itaatsizlik eylemi başlatmış; öğretmenler ve eğitim çalışanları iş yerlerine serbest kıyafetle gitmişti.

Eylemin temel talebi yalnızca belirli bir kıyafetin serbest bırakılması değildi. Kamu çalışanlarının dış görünüşünü ayrıntılı biçimde tarif eden anlayışın terk edilmesi; insan onuruna, çağın koşullarına ve kamu hizmetinin gereklerine uygun yeni bir düzenleme hazırlanması istenmişti.

O dönemde bazı eğitim sendikaları eyleme karşı çıkmış, konu laiklik, kamusal alan ve çalışma düzeni üzerinden farklı yönleriyle tartışılmıştı. Bugün gelinen noktada ise geçmişte serbest kıyafet talebine mesafeli yaklaşan bazı çevrelerin benzer değişiklikleri savunması, sendikal hafıza tartışmasını da beraberinde getiriyor.

Mesleki saygınlık yalnızca kıyafetle sağlanamaz

Öğretmenlerin mesleki saygınlığa, temsil sorumluluğuna ve kamu hizmetinin ciddiyetine uygun giyinmesi gerektiği konusunda eğitim camiasında geniş bir görüş birliği bulunuyor. Ancak bunun tek tip kıyafet veya önlük zorunluluğuyla sağlanamayacağı belirtiliyor.

Önlük giyen bir öğretmenin mesleki saygınlığının kendiliğinden artmayacağına dikkat çekilirken önlük giymeyen bir eğitimcinin de mesleki vakarını kaybetmiş sayılamayacağı vurgulanıyor.

Öğretmenin toplumdaki saygınlığının; bilgi birikimi, öğrencileriyle kurduğu ilişki, mesleğine gösterdiği özen, çalışma koşulları ve eğitim sisteminde kendisine verilen değerle doğrudan bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Yeni ve uygulanabilir bir düzenleme çağrısı

Eğitimciler, Millî Eğitim Bakanlığının eğitim sendikaları ve kamu çalışanlarının katılımıyla yeni bir kılık kıyafet düzenlemesi hazırlaması gerektiğini belirtiyor.

Hazırlanacak yönetmeliğin açık, makul, ölçülü ve herkes için uygulanabilir olması; mesleki vakar ile kişisel özgürlük arasında sağlıklı bir denge kurması isteniyor. Kamu hizmetinin ciddiyetini koruyan ancak çalışanların yaşam tarzına ve kişisel tercihlerine gereksiz müdahalelerde bulunmayan bir çerçeve talep ediliyor.

Tartışmanın tarafları, özgürlüğün sorumsuzluk anlamına gelmediği gibi mesleki vakar kavramının da çalışanlar üzerinde bir vesayet aracına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguluyor.