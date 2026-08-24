Fethiye’nin yollarına vatandaş tepkisi:

“Daha fazla can yanmadan önlem alın”

Fethiye’de meydana gelen trafik kazalarının ardından yol güvenliği yeniden gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcısı Yusuf Kaya, yıllardır tamamlanamayan ve gerekli önlemlerin alınmadığını savunduğu yollar üzerinden siyasetçilere tepki göstererek, “Bir şeylerin değişmesi için daha fazla canın yanması beklenmemeli” dedi.

Fethiye’de yaşanan trafik kazaları, ilçenin ulaşım altyapısı ve yol güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kazaların ardından sosyal medyada paylaşım yapan Yusuf Kaya, bölgede uzun yıllardır siyaset yapan isimlerin yol sorunlarının çözülmesi konusunda yeterli çabayı göstermediğini ileri sürdü. Kazaların farklı nedenlerle meydana gelebileceğine dikkat çeken Kaya, buna karşın yolların fiziki durumu, tamamlanmayan çalışmalar ve alınmayan güvenlik tedbirlerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.

“Bu kazalarda siyasetçilerin de sorumluluğu var”

Fethiye’de siyaset yaparak vatandaşlardan oy isteyen tüm siyasetçilerin yol sorunları karşısında sorumluluk taşıdığını belirten Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kaza takdiri ilahi, amenna. Ancak yıllardır yapılmayan yolların ve alınmayan önlemlerin bu kazalardaki etkisi de görmezden gelinemez. Fethiye’de siyaset yapıp oy toplayan bütün siyasetçilerin yaşananlar karşısında vebali vardır.”

“Başka bölgelerde köylere kadar sıcak asfalt gidiyor”

Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen yol yatırımlarını örnek gösteren Kaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bazı yerleşimlerde köylere kadar sıcak asfalt ulaştırıldığını ifade etti. Bölge siyasetçilerinin kendi şehirlerinin ve vatandaşlarının ihtiyaçları için daha etkin çalıştığını savunan Kaya, Fethiye’nin de nüfusu, turizm potansiyeli ve ülke ekonomisine sağladığı katkı ölçüsünde kamu yatırımlarından yararlanması gerektiğini belirtti. Kaya, “Bazı bölgelerde siyasetçiler köylerine kadar sıcak asfalt götürüyor. Siyaseti bölgeleri ve insanları için yapıyorlar. Fethiye’nin insanları da güvenli, modern ve standartları yüksek yolları hak ediyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Güvenli ulaşım için acil çağrı

Fethiye’de özellikle trafik yoğunluğunun arttığı güzergâhlarda yol genişletme, kavşak düzenleme, aydınlatma, işaretleme ve asfalt yenileme çalışmalarının hızlandırılması isteniyor. Vatandaşlar, kazaların yoğunlaştığı noktaların belirlenerek bu alanlarda bilimsel inceleme yapılmasını; ilgili belediyeler, Karayolları ve diğer kamu kurumlarının koordinasyon içinde kalıcı çözümler üretmesini bekliyor.

Yusuf Kaya da açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “İnşallah bundan sonra bir şeyler değişir ve biz de hak ettiğimiz hizmetleri alırız. Tabii ki daha fazla can yanmadan önce…”