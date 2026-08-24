Mezunlar Köyceğiz’de aynı sofrada buluştu

Geleneksel Piknik ve Mezun Buluşması, Köyceğiz Kazancı Orman Parkı’nda gerçekleştirildi. Mezunları ve gönüldaşları bir araya getiren etkinlikte yıllar öncesine uzanan hatıralar canlandırılırken birlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Köyceğiz Kazancı Orman Parkı, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Geleneksel Piknik ve Mezun Buluşması kapsamında farklı dönemlerden mezunlar, gönüldaşlar ve aileleri doğayla iç içe bir ortamda bir araya geldi. Uzun süredir görüşme fırsatı bulamayan katılımcılar, program boyunca geçmiş günleri yâd ederek ortak hatıralarını tazeledi. Samimi sohbetlerin öne çıktığı etkinlik, farklı kuşaklar arasındaki gönül bağlarını da güçlendirdi.

Halil Adıgüzel’den birlik mesajı

Programa MGV Genel Başkan Yardımcısı Halil Adıgüzel de katıldı. Katılımcılara hitap eden Adıgüzel, gönüllülük temelinde kurulan dostlukların ve yıllar geçse de devam eden kardeşlik hukukunun önemine değindi. Adıgüzel’in konuşması ilgiyle takip edilirken program, mezunların ve gönüldaşların karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu sohbetlerle sürdü.

Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu

Piknik programında çeşitli oyunlar ve sosyal etkinlikler de düzenlendi. Katılımcılar aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirirken çocuklar için de eğlenceli anlar yaşandı. Geçmişte aynı idealler etrafında bir araya gelen mezunlar, buluşma sayesinde dostluklarını yeniden pekiştirme imkânı buldu. Etkinlikte geçmişten geleceğe uzanan birlikteliğin korunması ve bu tür organizasyonların daha geniş katılımla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Bir sonraki buluşma için sözleştiler

Organizasyonun sonunda programa katılan mezunlara, gönüldaşlara ve etkinliğin hazırlanmasında görev alanlara teşekkür edildi. Köyceğiz’in doğal güzellikleri arasında güzel bir gün geçiren katılımcılar, bir sonraki etkinlikte yeniden buluşma temennisiyle Kazancı Orman Parkı’ndan ayrıldı.