MUĞLA (İGFA) - CHP Marmaris İlçe Başkanı Avukat Ömer Bozdemir ev sahipliğinde; önceki gün Armutalan Kültür Merkezinde gerçekleşen ve tek adayla gidilen kongrede; CHP PM Üyesi Mehmet Alkin Denizaslanı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Marmaris Kent Konseyi Başkanı Hakan Öner de konuk oldu.

Bilindiği gibi Marmaris ilçe Başkanı iken CHP Muğla İl Başkanı Seçilen Zekican Balcı, yerine Marmaris İlçe Başkanı seçilen Ömer Bozdemir ve önceki dönem Gençlik Kolu Başkanı olan Reha Ulugergerli de yeni dönem Gençlik Kolu Başkanı seçilen Haydar Aydın gibi Avukatlık mesleğini icra ediyor.

Kongrede söz alan CHP Marmaris yeni dönem Gençlik Kolu Başkanı Avukat Haydar Aydın, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesine dikkat çektiği konuşmasında; ”Doğduğum, büyüdüğüm, sokaklarında oynadığım, formasını terlettiğim Marmaris’ime ve üyesi olmaktan gurur duyduğum partime, Marmaris Gençlik Kolu Başkanı olarak hizmet etmek için ekip arkadaşlarımla birlikte yola çıktık. Bu yolun sonunda karanlığı yırtacak, partimizi iktidar yapacağız!.. Tarih, gençliğin lokomotif görevi üstlendiği nice ilerici hareket ve devrimlerle doludur. Bu hareket ve devrimleri kendimize şiar edinecek, partimizin mücadele kültürüne sahip çıkacağız. Bu mücadele kültürü, Kuva-i Milliyeye can vermiş; orta çağ karanlığına hapsedilmek istenen bir ulusu muasır medeniyetler seviyesine çıkarmıştır. Bununla da kalmamış, gerici ve emperyalist her girişimin karşısında dimdik Tam Bağımsız Türkiye’yi savunmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ten, İsmet İnönü’den, Bülent Ecevit’ten, Turan Emeksiz’den Taylan Özgür’den, Harun Karadeniz’den, Deniz Gezmiş’den, Yusuf Aslan’dan, Hüseyin İnan’dan, Mahir Çayan’dan, Sinan Cemgil’den, güneşe benzeyen Ulaş Bardakçı’dan, yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren’den, Ali İsmail Korkmaz’dan, Ethem Sarısülük’ten, Abdullah Cömert’ten, Berkin Elvan’dan bize devrolan bu kültürü korumak ve ileriye taşımak görevi bizleri bekliyor yoldaşlar! Bu görevi en iyi şekilde yapacağımızdan, karşımıza çıkan ne olursa olsun üzerine yürüyeceğimizden ve geri adım atmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye’nin birinci partisi olan şanlı Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapana kadar durmadan ve yorulmadan çalışacağız. Çocukların yatağa aç girmediği; üniversite öğrencilerinin yoksulluktan intihar etmediği, gençlerin, gelecek kaygısıyla ülkemizi terk etmediği; çiftçinin, emeklinin, emekçinin yoksulluğa mahkum edilmediği, gençlerin uyuşturucu bataklığına ve suça sürüklenmediği Türkiye’yi hep birlikte kuracağız, kurmakla görevliyiz! Bu görev, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitabesinin ilk cümlesinde, “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” denilerek biz gençlere yüklenmiştir.” dedi.

Avukat Haydar Aydın başkanlığında seçilen CHP Marmaris İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu; “İzel Soluk, Mehmet Cenk Halıcı, Mısra Sevdan, Ozan Balta, Deren Turhan, Ömerhan Kaptanoğlu, Melis Tuğrul, Doğukan Çalışkan, Alpay İlhan, Ertuğrul Ozangüç, Selahattin Orbay, Yasin Ergün, Yalçın Aşır Akyüz, Mine İlgün, Tolga Çalışkan, Gül Caner, Yusuf Mert İncedal, Özge Parlak, Tuğrul Çelik Yaraş ve İlkin Yankı Çelik’ten oluştu.