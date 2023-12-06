CHP’de aday adayları belli oldu. Aday Adaylığı başvuru süresi dün sona ererken, CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Muğla Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri için toplam 108 kişi 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için Belediye Başkan adaylığı için başvuruda bulundu.
Muğla Büyükşehir için 10 aday adayı başvuruda bulundu.
İlçelerde ise Bodrum en fazla aday adayının başvuruda bulunduğu ilçe oldu. Bodrum’da Belediye Başkan Adaylığı için 25 kişi başvurdu.
Dalaman Belediye Başkan Adaylığı için 2, Datça Belediye Başkan Adaylığı için 11, Fethiye Belediye Başkan Adaylığı için 8, Kavaklıdere Belediye Başkan Adaylığı için 1, Köyceğiz Belediye Başkan Adaylığı için 4, Marmaris Belediye Başkan Adaylığı için 7, Menteşe Belediye Başkan Adaylığı için 9, Milas Belediye Başkan Adaylığı için 8, Ortaca Belediye Başkan Adaylığı için 10, Ula Belediye Başkan Adaylığı için 10 ve Yatağan Belediye Başkan Adaylığı için 3 kişi başvuruda bulundu. Seydikemer'de ise aday adayı başvurusunda bulunulmadığı öğrenildi.
CHP'li mevcut Belediye Başkanlarından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yeniden ilçelerinde aday olurken, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise Muğla Büyükşehir için adaylık başvurusunda bulundu. Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar'ın ise başvuruda bulunmadığı öğrenildi.
CHP’ye başvuran isimler şu şekilde;
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Akın Üstündağ
Ayla Kara
Burak Erbay
Mehmet Kubilay Özcan
Mehmet Necdet Akkuş
Muhammet Tokat
Mürsel Alban
Nurettin Demir
Süleyman Girgin
Yasemin Öney Cankurtaran
BODRUM
Ahmet Aras
Ali Öztürk
Cafer Taşkan
Deniz Özyıldız
Emin Palalı
Erdinç Okanlı
Ertuğrul Çetin Özcan
Faruk Ulusoy
Ferit Yıldırım
Gürol İnan
Halil Karahan
İbrahim Emre Köroğlu
Mehmet Özalın
Mine Gültekin
Murat Özyaba
Mustafa Kemal Güneri
Mustafa Saruhan
Nurcan Satı
Osman Alişiroğlu
Özay Kartal
Sevil Ok
Ümit Baltutan
Ummahan Yurt
Volkan Doğer
Volkan İlgüz
DALAMAN
Kamil Ayhan Öner
Sezer Durmuş
DATÇA
Aytaç Kurt
Burhanettin Kerim Çelikbaş
Cahit Yaka
Can Canbey
Gülden Hür
M.Alim Karaman
Mehmet Sarıkaya
Mesut Yar
Mutlu Gürler
Servet Taşbaş
Şafak Çakır
FETHİYE
Aydın Tilkici
Atilla Küçükala
Alim Karaca
Mehmet Demir
Ahmet Selim Yücel
Veli Pabuşçu
Mustafa Toklu
Emrah Doğu
KAVAKLIDERE
Saffet Karabıyık
KÖYCEĞİZ
Ali Erdoğan
Görkem Acar
Mehmet Ali Ercan
Nazmi Ünoğlu
MARMARİS
Acar Ünlü
Fatma Gebeş Çimen
Hasan Şencan
Mehmet Oktay
Mehmet Uygar Başak Arslan
Perrin Helvacı
Yamaç Kaya
MENTEŞE
Bahattin Gümüş
Nazlı Tepeli
Fatih Alperen Şahin
Teslime Güven Doğramacı
Gonca Köksal
Yasemin Duygulu
Hakan Ünsal
Umut Barış Baykara
Mustafa Şahin
MİLAS
Fahrettin Üstün
Fevzi Topuz
Halil Mutlu
Mehmet Ateş
Mehmet Günlük
Servet Evran
Suat Özcan
Süleyman Koç
ORTACA
Yılma Gümüş
Evren Tezcan
Marziye İlhan
Mehmet Keza Kundakçı
Necdet Doylan
Oğuzhan Kılıç
Orhan Karaçelik
Selçuk Kamacı
Yunus Emre Armağan
Zafer Kundakçı
ULA
Bekir Tavas
Yiğit Salih Tozlu
Mehmet Caner
Oruç Özkan
Mecit Özkan
Mustafa Sedefoğlu
Yalçın Dere
Şevki Bardakçı
Salih Sül
Mehmetali Demirbaş
YATAĞAN
Mesut Günay
Salih Haney
Ünal Mutlu