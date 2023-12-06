CHP’de aday adayları belli oldu. Aday Adaylığı başvuru süresi dün sona ererken, CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Muğla Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri için toplam 108 kişi 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için Belediye Başkan adaylığı için başvuruda bulundu.

Muğla Büyükşehir için 10 aday adayı başvuruda bulundu.

İlçelerde ise Bodrum en fazla aday adayının başvuruda bulunduğu ilçe oldu. Bodrum’da Belediye Başkan Adaylığı için 25 kişi başvurdu.

Dalaman Belediye Başkan Adaylığı için 2, Datça Belediye Başkan Adaylığı için 11, Fethiye Belediye Başkan Adaylığı için 8, Kavaklıdere Belediye Başkan Adaylığı için 1, Köyceğiz Belediye Başkan Adaylığı için 4, Marmaris Belediye Başkan Adaylığı için 7, Menteşe Belediye Başkan Adaylığı için 9, Milas Belediye Başkan Adaylığı için 8, Ortaca Belediye Başkan Adaylığı için 10, Ula Belediye Başkan Adaylığı için 10 ve Yatağan Belediye Başkan Adaylığı için 3 kişi başvuruda bulundu. Seydikemer'de ise aday adayı başvurusunda bulunulmadığı öğrenildi.

CHP'li mevcut Belediye Başkanlarından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yeniden ilçelerinde aday olurken, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise Muğla Büyükşehir için adaylık başvurusunda bulundu. Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar'ın ise başvuruda bulunmadığı öğrenildi.

CHP’ye başvuran isimler şu şekilde;

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Akın Üstündağ

Ayla Kara

Burak Erbay

Mehmet Kubilay Özcan

Mehmet Necdet Akkuş

Muhammet Tokat

Mürsel Alban

Nurettin Demir

Süleyman Girgin

Yasemin Öney Cankurtaran

BODRUM

Ahmet Aras

Ali Öztürk

Cafer Taşkan

Deniz Özyıldız

Emin Palalı

Erdinç Okanlı

Ertuğrul Çetin Özcan

Faruk Ulusoy

Ferit Yıldırım

Gürol İnan

Halil Karahan

İbrahim Emre Köroğlu

Mehmet Özalın

Mine Gültekin

Murat Özyaba

Mustafa Kemal Güneri

Mustafa Saruhan

Nurcan Satı

Osman Alişiroğlu

Özay Kartal

Sevil Ok

Ümit Baltutan

Ummahan Yurt

Volkan Doğer

Volkan İlgüz

DALAMAN

Kamil Ayhan Öner

Sezer Durmuş

DATÇA

Aytaç Kurt

Burhanettin Kerim Çelikbaş

Cahit Yaka

Can Canbey

Gülden Hür

M.Alim Karaman

Mehmet Sarıkaya

Mesut Yar

Mutlu Gürler

Servet Taşbaş

Şafak Çakır

FETHİYE

Aydın Tilkici

Atilla Küçükala

Alim Karaca

Mehmet Demir

Ahmet Selim Yücel

Veli Pabuşçu

Mustafa Toklu

Emrah Doğu

KAVAKLIDERE

Saffet Karabıyık

KÖYCEĞİZ

Ali Erdoğan

Görkem Acar

Mehmet Ali Ercan

Nazmi Ünoğlu

MARMARİS

Acar Ünlü

Fatma Gebeş Çimen

Hasan Şencan

Mehmet Oktay

Mehmet Uygar Başak Arslan

Perrin Helvacı

Yamaç Kaya

MENTEŞE

Bahattin Gümüş

Nazlı Tepeli

Fatih Alperen Şahin

Teslime Güven Doğramacı

Gonca Köksal

Yasemin Duygulu

Hakan Ünsal

Umut Barış Baykara

Mustafa Şahin

MİLAS

Fahrettin Üstün

Fevzi Topuz

Halil Mutlu

Mehmet Ateş

Mehmet Günlük

Servet Evran

Suat Özcan

Süleyman Koç

ORTACA

Yılma Gümüş

Evren Tezcan

Marziye İlhan

Mehmet Keza Kundakçı

Necdet Doylan

Oğuzhan Kılıç

Orhan Karaçelik

Selçuk Kamacı

Yunus Emre Armağan

Zafer Kundakçı

ULA

Bekir Tavas

Yiğit Salih Tozlu

Mehmet Caner

Oruç Özkan

Mecit Özkan

Mustafa Sedefoğlu

Yalçın Dere

Şevki Bardakçı

Salih Sül

Mehmetali Demirbaş

YATAĞAN

Mesut Günay

Salih Haney

Ünal Mutlu