Başkan Tezcan, “Dalyan Mahallemizde 12 yıldır sürdürülebilir bir çevre bilinciyle gönüllü temizlik çalışmaları yürüten Mark Henshaw ve çevreci gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Her Perşembe günü, Dalyan Kanalı ve İztuzu Plajı gibi önemli bölgelerimizin temizliği için verdikleri emek, ilçemizin doğasına ve geleceğine yapılan değerli bir katkıdır.

Bu tür çalışmalar, yalnızca çevremizi temiz tutmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal bir bilinç oluşturuyor. Ortaca Belediyesi olarak bizler de bu değerli çabaların arkasında durarak, çevreye duyarlı bir ilçeyi daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.