Konu hakkında açıklamada bulunan Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, “Bugün, Dalyan Pazar Yeri’nin üst kısmının kapatılması için çok önemli bir adım attık. 3.800 m2 ısıya dayanıklı yanmaz sandviç panel malzemeyi pazar yerine ulaştırdık. Bu malzemelerin montajı 2 hafta içerisinde tamamlanacak ve Dalyan Pazar Yeri, halkımıza çok daha konforlu bir alışveriş deneyimi sunacak” dedi.

Pazar yerinin üst kısmını kapatarak, hem esnaflara hem de vatandaşlara büyük kolaylık sağlamayı hedeflediklerini belirten Evren Tezcan, “Yazın sıcağından, yağmurdan ve olumsuz hava koşullarından korunarak alışveriş yapabilme imkânı sunacağız. Bu projeyle, Dalyan’daki pazar yeri çok daha kullanışlı ve rahat bir hale gelecek.

Ortaca’mızın her köşesinde olduğu gibi Dalyan’da da hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu projeyi tamamladığımızda, hem esnaflarımız hem de halkımız çok daha rahat bir ortamda alışveriş yapacak.

Ortaca Belediyesi olarak, her zaman sizlere en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.