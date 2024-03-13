(İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Bilim Merkezi’nin gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artıracağını belirterek, “Geleceğin bilim insanlarını da keşfetmemizi sağlayacak. 6 farklı atölye ile “doğa ve iklim”, “temel bilimler ve yenilenebilir enerji” temalarında sergileri barındıran bilim merkezimiz öğrencilerimize interaktif öğrenme deneyimi sunacak.” dedi.

Bilim ve teknoloji ekosistemine yeni bir soluk kazandıracak bilim merkezinin; Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturacağını belirterek, Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 81 şehrimizdeki Deneyap Teknoloji Atölyelerimize öğrenci başvurularımız devam ettiğini kaydetti. 25 Mart’a kadar tüm illerimizdeki 4., 5., 8., 9. sınıflar ile lise hazırlık sınıfında okuyan tüm öğrencilerimizin başvurularını beklediklerini belirten Kacır, "Gençlerimizi teknoloji geliştiren Türkiye hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. Bilim fuarları, bilim şenlikleri ve bilim söyleşileri ile bilimi toplumla buluşturmaya devam ediyoruz. Son 3 yılda 3 bin 800 bilim söyleşisiyle 400 binden fazla öğrenciyi bilim insanlarımızla bir araya getirdik öğrencilerimizde bilime yönelik ilgiyi ve bilim okuryazarlığını pekiştirdik. Gerçekleştirilen 5 bin 200’den fazla bilim fuarı ile 510 bin öğrencimiz ve 5 milyondan fazla ziyaretçimizde bilimsel farkındalığı yeşerttik. Destek verdiğimiz 102 bilim şenliği ile 500 binin üzerinde vatandaşımızı bilimle buluştururduk, onlara bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı tanıdık" diye konuştu.

Bu arada 7'den 70'e tüm vatandaşları Denizli Bilim Merkezimize davet ettiğini belirten Bakan Kacır, "Tüm arzumuz, tüm gayemiz, tüm gayretimiz gençlerimizi bilimle tanıştırmak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK olarak; yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde gençlerimizin bilim ve teknoloji dünyasına yönelik heyecanına ortak olmaya devam edeceğiz" dedi.