DENİZLİ (AA) - Denizli Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Büyükşehir ve Merkezefendi belediyeleri iş birliğinde organize edilen Hamsi Festivali, Adliye Parkı'nın karşısındaki boş alanda düzenlendi.

Horon gösterilerinin sergilendiği etkinlikte yaklaşık 5 ton hamsi, ızgara ve tavalarda pişirilerek ekmek arasında katılımcılara ikram edildi.

Yöresel lezzetlerin de tadımının yapıldığı festivalde stantların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Dernek Başkanı Birol Konak, festivale yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Programa Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur da katıldı.