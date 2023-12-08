Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programları kapsamında Rize’ye gelerek Rize Belediyesi’ni ziyaret etti.RİZE (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin tarafından belediye binası önünde karşılandı. Ardından başkanlık makamına geçilerek belediye çalışmalarının son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Belediye Başkanı Rahmi Metin tarafından Başkan Erbaş’a günün anısına Rize çayı ve ismi yazılı Çaykur Rizespor forması hediye edildi. Başkan Erbaş, Başkan Metin’in göstermiş olduğu misafirperverlikten ötürü teşekkürlerini iletti.

Başkanlık makamındaki görüşmenin ardından; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde düzenlenen “İslamın rehberliğinde bilgiden bilince” adlı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın öğrenciler ile konferansı izlendi.