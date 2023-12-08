Hem yerel esnafa hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara kucak açan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, hayata geçirdiği Efeslim Kart Efeslim gönüllere dokunuyor.İZMİR (İGFA) - “Dar Gelirliye Destek, Esnafa Can Suyu, Çevreye Dost, Eğitime Katkı” sloganıyla hayata geçen Efeslim Kart Projesi kentte dayanışmayı büyütürken yerel ekonomi ve çevreye de katkı sunuyor. Efeslim Kart’tan yararlanan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, kentteki yerel esnaf da bu projenin son derece önemli olduğunu ve esnaflara her ay kazanç sağladığını belirtiyor.

Sosyal belediyecilik anlamında örnek bir uygulama olan Efeslim Kart Projesi ile dayanışmanın güçlendiğini belirten Efes Selçuk Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Engin Kaçer, “Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel’in hayata geçirdiği Efeslim Kart Projesi ile sosyal destek alan ailelere katkı sağladığımız gibi aynı zamanda esnafımıza da her ay can suyu oluyoruz” dedi.

Her ay Efeslim Kart’a yüklenen bakiye ile destek alan ailelerin anlaşmalı esnaflardan alışveriş yapabildiklerini kaydeden Efes Selçuk Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Engin Kaçer, “Efeslim Kart Projesi’nde yer almak isteyen esnaflarımız müdürlüğümüze müracaat ediyor ve esnaf ile sözleşme imzalıyoruz. Projemize esnaflardan yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyacı olan temel gıda ve tüketim malzemelerini de Efeslim Kart anlaşmalı olan esnaflarımızdan alabiliyor. Ayrıca Efeslim Kart ile hem geri dönüşüm atıkları biriktirip karşılığında puan biriktiren yurttaşlarımız eğitime de destek oluyor.” dedi.

Kaçer, projeyi sahiplenen ve bu projede yer alan tüm esnaflara teşekkür etti.