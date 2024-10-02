İZMİR (AA) - Ege Belediyeler Birliği üyesi belediye başkanları, İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Birliğin başkanlığını da yürüten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaptığı konuşmada birliğin bölgedeki belediyelerin çatı kuruluşu olduğunu, sorunların çözümü noktasında daha aktif kullanılacağını söyledi.

Bazı belediyelerin yaşanan sorunlarla mücadelede ekipman, personel ve maddi konularda sorunlar yaşadığını dile getiren Zeyrek, bu sorunlara ortak çözüm sunmak üzere Ege Planlama Ajansı kurma kararı aldıklarını bildirdi.

Zeyrek, şöyle devam etti:

"Bizim tarım gibi bir sorunumuz var. Üreticiler bereketli Gediz Nehri'nde ürettiği ürünlerden zarar ediyor. Bunların sesini duyuruyoruz. Ama bunlara çözüm noktasına tek başına Manisa Büyükşehir Belediyesi yetemez. İşte burada bir planlama ajansının çizdiği vizyonda ve belediyelerin toplam güçleriyle birlikte mücadele etmeyi öngörüyoruz. Yalnızca bu değil. Kentsel dönüşüm, kentlerdeki çarpık yapılaşma, genç işsizlik... Bunlar maalesef hem ülkemizin hem de bölgemizin ortak sorunları. Bunların alt başlıklarını sayarak devam da edebiliriz. Ama bunların çözümü noktasında biz ortak aklı oluşturmaya ve el birliğiyle konunun paydaşlarıyla bunun çözümü için mücadele edeceğiz."

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da planlama ajansında İzmir'in aktif şekilde rol alacağını belirterek, "Ege Bölgesi'ndeki illerin birbiriyle yarışan değil, birbirini destekleyen bir sanayi yapısının olması gerektiğini düşünüyorum. Daha ağırlıklı olarak sanayide birbirini tamamlayan iller olmalı diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.