İZMİR (AA) - Zeytin ve zeytinyağında 2023-2024 sezonu değerlendirmesi ve yeni sezon beklentileriyle ilgili Ege İhracatçı Birliklerinde basın toplantısı düzenleyen Uygun, Ankara'da dün meydana gelen terör saldırısını kınayarak şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kapanan 2023-2024 sezonunda sofralık zeytin ihracatının 78 bin ton karşılığı 210 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, zeytinyağında da 70 bin ton karşılığı yaklaşık 500 milyon dolar döviz geliri elde edildiğini bildiren Uygun, ihracat kısıtlamaları nedeniyle sektörün toplam dış satımının önceki sezona kıyasla yüzde 25 gerileyerek 726 milyon dolar seviyesine geldiğini aktardı.

Uygun, şunları kaydetti:

"İhracatımız 726 milyon dolar seviyesine gerilemiş olsa da sektör paydaşlarımızın dayanışması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl içinde ihracatımızı 1,5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm illerde yeni rekolte çalışmaları tamamlandı. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi verilerine göre bu sezon ülkemizde sofralık zeytin rekoltesinin 750 bin ton, zeytinyağı rekoltesinin ise 475 bin ton olması bekleniyor. Bilindiği üzere İspanya dünya zeytinyağı üretiminin yaklaşık yarısını karşılıyor ve son yıllardaki kuraklık ile olumsuz hava koşullarının ardından 2024-2025 sezonunda üretimde toparlanma bekleniyor. Yunanistan'da da geçen sezona kıyasla daha iyi bir rekolte öngörülürken İtalya'da ise kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle düşük bir üretim tahmin ediliyor. 2024-2025 sezonunda dünya genelinde zeytinyağı üretiminde bir toparlanma bekleniyor."

- Taklit ve tağşişli zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde çok miktarda zeytinyağı firmasının görüldüğüne ilişkin soru üzerine ise Uygun, önceki yıllarda da yayımlanan bu listenin ihracat açısından endişe verici olmadığını dile getirdi.

Zeytinyağı ihracatında ciddi kontrollerin bulunduğunu, ihracatçı firmaların da bu işin ciddiyetinin farkında olduğunu dile getiren Uygun, "Listeden hoşnut değiliz tabii ki ama ihracat açısından bizi engelleyecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.