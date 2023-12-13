MUĞLA (AA) - Pazarda kurulan tezgahları dolaşan Karaca, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Pazarda talep ve şikayetleri dinlediğini belirten Karaca, "Güzel Fethiye'miz için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.