MUĞLA (AA) - Pazarda kurulan tezgahları dolaşan Karaca, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.
Pazarda talep ve şikayetleri dinlediğini belirten Karaca, "Güzel Fethiye'miz için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.Kaynak: aa
MUĞLA (AA) - Pazarda kurulan tezgahları dolaşan Karaca, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.
Pazarda talep ve şikayetleri dinlediğini belirten Karaca, "Güzel Fethiye'miz için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.Kaynak: aa
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