MUĞLA (AA) - Pazarda kurulan tezgahları dolaşan Karaca, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Fethiyeli Ecrin 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu Fethiyeli Ecrin 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu

Pazarda talep ve şikayetleri dinlediğini belirten Karaca, "Güzel Fethiye'miz için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: aa